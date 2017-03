Com reservas e recepção festiva a Renato, Grêmio chega a Rio Grande para enfrentar o São Paulo 

Gauchão

A delegação do Grêmio chegou a Rio Grande no final da tarde desta terça-feira com um time basicamente reserva para enfrentar o São Paulo nesta quarta pelo Campeonato Gaúcho. Com tantas ausências na delegação, o técnico Renato foi mais uma vez o alvo das atenções dos torcedores presentes na frente do hotel.

A opção de preservar os titulares se deu em função da situação do time na tabela. Já classificado, o Grêmio espera a definição do seu adversário nas quartas de final. O zagueiro Bruno Rodrigo, que foi apresentado oficialmente hoje, deve fazer sua estreia com a camisa do Grêmio. O treino que encaminhou o time ocorreu com portões fechados.

Leia mais:

São Paulo-RG x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Técnico do São Paulo-RG fala sobre jogo com o Grêmio: "Sobrevivência"

Obras no entorno da Arena podem ser assumidas por parceiro da OAS



Uma vitória no Aldo Dapuzzo garante ao Grêmio uma posição entre os quatro primeiros e a vantagem de fazer o segundo jogo em casa na próxima fase. Na melhor das situações o Grêmio pode terminar na segunda posição na tabela. Em caso de derrota corre o risco de cair até mesmo para a sexta colocação, dependendo dos resultados paralelos.

O time provável para o jogo desta quarta tem: Léo; Leonardo, Thyere, Bruno Rodrigo e Cortez; Jaílson, Arthur, Fernandinho, Lincoln e Gastón Fernández; Everton. Ainda viajaram para Rio Grande outros sete jogadores: Bruno Grassi, Bressan, Kaio, Machado, Michel, Maxi Rodriguez e Ty.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

*RÁDIO GAÚCHA