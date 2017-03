Com show de Bolaños, Grêmio goleia o Juventude na Arena

4 a 0

Na última vez que o Grêmio venceu por 4 a 0, Bolaños estreou com uma grande atuação contra a LDU na Libertadores 2016. Neste sábado, o equatoriano, que é artilheiro da equipe de Renato neste ano, com cinco gols, foi decisivo na construção da goleada sobre o Juventude na Arena.

Os quatro gols, marcados por Bolaños, Michel, Léo Moura e Luan colocaram o time na vice-liderança do Gauchão, com 17 pontos. Se o Caxias não vencer neste domingo, o Grêmio encerrará a rodada em segundo. O próximo jogo será contra o São Paulo-RG, quarta-feira, no Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.



A estrutura do meio-campo foi radicalmente modificada por Renato. Na sexta-feira, o técnico havia feito suspense sobre a utilização de Edílson e Léo Moura juntos. Mas acomodou os dois em sua escalação. Sobrou para Jailson, que voltou para o banco. Assim, Ramiro foi recuado para atuar como volante com Michel. Na linha de meias, o veterano Moura alinhou ao lado de Bolaños e Pedro Rocha — Luan voltou a ocupar a posição mais adiantada do ataque.

As mudanças surtiram efeito quase que imediato. Com Ramiro mais atrás, a saída de bola e a transição ofensiva funcionavam como um relógio suíço. Com triangulações pelos lados, o Grêmio se impôs sobre o Juventude, que teve de deixar alguns titulares, como Sananduva e Taiberson no banco por desgaste físico.

O time de Renato, no entanto, não tinha nada a ver com isso. E se dispôs a encurralar o adversário, tanto que não demorou a abrir o placar. Aos 11 minutos, Ramiro lançou Pedro Rocha, que disparou pela ponta esquerda. Com um cruzamento rasteiro, serviu Bolaños, que nem parecia ter atuado pelo Equador 45 horas antes e encarado uma maratona de voos desde o Paraguai. O meia só teve o trabalho de deslocar o goleiro Douglas e comemorar o gol, semelhante ao que ele fez no último Gre-Nal.

Trocando passes de primeira, o Grêmio não dava espaços ao Juventude. E ampliou cinco minutos depois: em ótima tabela com Luan, que devolveu na medida, Michel dominou na entrada da área e concluiu no cantinho, sem chances para Douglas.

A primeira chegada do Juventude, aos 24 minutos, foi um arremate de Wallacer, que levou pouco perigo a Grohe. No minuto seguinte, Luan tentou servir Léo Moura dentro da área, mas o atacante foi desarmado por Vidal. Depois, Pedro Rocha tentou jogada individual, invadindo a área à dribles e concluiu sobre o goleiro Douglas, que fez boa defesa.

O terceiro gol veio logo em seguida. Aos 27, Marcelo Oliveira rolou para Edílson cobrar falta potente em meia altura. No rebote de Douglas, Léo Moura apareceu feito centroavante para balançar as redes.

— A gente está marcando lá em cima, recuperando a bola e atacando com qualidade — explicou Ramiro no intervalo.

Com o resultado desfavorável, o Juventude voltou do intervalo com Taiberson e Bruno Ribeiro. O time da Serra passou a marcar melhor, reduzindo o espaço dos volantes do Grêmio no meio-campo. Destaque do Ju, Taiberson fez boa jogada, driblando três gremistas. Serviu Caprini, que concluiu na trave de Grohe, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

Ainda assim, o time de Renato não deixou de criar. Aos 11 minutos, Michel lançou Luan na intermediária, que avançou até a entrada da área e arriscou um chute colocado, que passou perto da trave de Douglas.

O quarto gol saiu, mais uma vez, após cobrança de falta de Edílson. O lateral arrematou para defesa de Douglas, mas no rebote Kannemann foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Aos 19, Luan colocou a bola na marca da cal e cobrou no canto de Douglas para consolidar a goleada.

Nos minutos finais, a torcida fez questão de reverenciar as atuações de Bolaños, que foi substituído por Gata Fernández, e Léo Moura, que deu lugar a Fernandinho. O técnico também mandou Lincoln a campo na vaga de Pedro Rocha. E, aos 38, Luan quase marcou um golaço por cobertura.

Mas nem precisou. Os 4 a 0 sobre o Juventude renovaram a confiança do Grêmio no Gauchão, que voltou a vencer depois de quatro empates seguidos.





