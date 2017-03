Convocado, Bolaños desfalca Grêmio em três partidas do Gauchão

Na lista de Quinteros

O Grêmio não irá contar com Miller Bolaños em três rodadas do Gauchão.



O equatoriano foi convocado pela seleção de seu país para disputar as partidas contra Paraguai e Colômbia, dias 23 e 28 de março, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.



Decisivo nas últimas partidas, Bolaños não atuará contra Novo Hamburgo (22 de março), Juventude (25) e São Paulo (29).

Sua convocação já era dada como certa. Na avaliação do técnico Gustavo Quinteros, Bolaños é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano.



- Miller é um craque. Depois de Messi, vem Neymar e logo Miller. É um fenômeno - opina o treinador.



Na temporada, Bolaños já marcou quatro vezes e é o goleador do Grêmio. Vive seu melhor momento desde a contratação, em fevereiro de 2016.



Com 20 pontos, como o Chile, o Equador é o terceiro colocado nas Eliminatórias sul-americanas, atrás do Brasil, com 27, e Uruguai, com 23.