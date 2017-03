Cotação ZH: Bruno Grassi é o pior na derrota do Grêmio para o São Paulo

Qual é a nota?

O Grêmio foi derrotado para o São Paulo-RG, após falha do goleiro Bruno Grassi. Confira as notas da partida:

Bruno Grassi — Primeiro, uma grande defesa. Depois, um erro bisonho. Nota 3

Leonardo — Não soube aproveitar a nova oportunidade. Afoito na marcação.



Thyere — Um erro em saída de bola. Muito trabalho com Rafael Pilões. Nota 6

Bressan — Uma atuação sem erros. Quando exigido, procurou simplificar. Nota 6

Cortez — Usou pouco o apoio, seu ponto forte. Cometeu um erro que quase gerou gol do São Paulo. Nota 4

Michel — Foi o volante mais adiantado. Errou passes com frequência na fase final. Nota 5

Jailson — Muito determinado na marcação. Quando possível, chegou à frente. Nota 7

Fernandinho — Cumpriu função tática como marcador. Mas pouco criou como atacante. Nota 5

Gata Fernández — Bem no início, com liberdade para flutuar pelos dois lados. Praticamente desapareceu no segundo tempo. Nota 6

Lincoln — Mesmo sem ser brilhante, foi o melhor dos armadores do Grêmio. Nota 7

Everton — Teve disposição, mas lhe faltou maior presença perto da área. Nota 6

Maxi Rodríguez — Deu maior velocidade ao time. Tentou os arremates. Nota 6

Arthur — Tem personalidade para avançar. Entrou em momento complicado do jogo. Nota 5

Ty — Nada fez nos poucos minutos em que esteve em campo. Nota 3

