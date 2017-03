Cotação ZH: Léo Moura, Ramiro e Kannemann são os destaques do Grêmio no empate com o VEC

Qual é a nota?

Com gol de Luan, o Grêmio empatou em casa com o Veranópolis e caiu para terceiro na tabela de classificação do Gauchão. Os destaques do jogo foram o lateral Leó Moura, o zagueiro Kannemann e o volante Ramiro, que receberam nota 8. Veja as notas do outros jogadores gremistas:

Leo

Nervoso, falhou no gol do Veranópolis. Uma boa defesa no segundo tempo. Nota 4

Léo Moura

Outra boa atuação. De modo especial na segunda etapa, em que criou inúmeras situações de gol em cruzamentos. Nota 8

Thyere

Um começo inseguro. Com o passar do tempo, parou de cometer erros. Nota 6

Kannemann



Afastou o perigo do jeito que deu. Uma atuação sem reparos, dentro do habitual. Nota 8

Marcelo Oliveira



Pouco produtivo. Poderia ter sido mais acionado. Nota 5

Michel

Ocupou-se mais da contenção. Foi bem quando acelerou o jogo. Nota 5

Jailson

De novo, ficou abaixo do esperado quando precisou chegar à frente. Nota 4

Ramiro

Ninguém tem jogado mais do que ele. Desempenhou duas funções no jogo. Seu passe no gol de Luan foi brilhante. Nota 8

Luan

Discreto no primeiro tempo. Cresceu muito no segundo. Marcou um gol de classe. Nota 7

Pedro Rocha

Teve dificuldades técnicas desta vez. Perdeu um gol na frente do goleiro. Nota 4

Lucas Barrios

Não foi bem na primeira chance desde o início do jogo. Pareceu não achar seu lugar em campo. Nota 4

Lincoln

Deu velocidade e criatividade ao time, que se ressentia de um armador no primeiro tempo. Nota 7

Everton

Acelerou o ritmo. Buscou espaço pelos dois lados. Nota 5

Gata Fernández

Pouco tempo. Sofreu muitas faltas, revidou e recebeu amarelo por isso. Nota 4

