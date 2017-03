Cotação ZH: Lucas Rex e Tilica são os melhores do Grêmio no empate com o Ceará

Qual é a nota?

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Arena, pela Primeira Liga. Confira as notas dos comandados de Felipe Endres:



Bruno Grassi

Quando exigido, fez defesas importantes. Nota 6

Wallace Oliveira

Bem melhor no segundo tempo do que no primeiro. Nota 5

Zé Augusto

Um passe apertado para Machado na origem do gol cearense. Depois, estabilizou-se. Nota 5



Lucas Rex

Jogou com simplicidade. Deu chutões quando necessário e fez o gol de empate. Nota 7

Iago

Marcou o perigoso Alex Amado. Quando avançou, levou perigo. Nota 6

Machado

Perdeu a bola na frente da área no gol do Ceará. Procurou organizar os avanços do time. Regular. Nota 5

Jeferson Negueba

Exibiu rapidez na transição entre meio e ataque. Nota 6

Rondinelly

Por vezes, dispersivo. Não foi o criador que a equipe precisava. Nota 3

Ty

Uma atuação muito discreta. Pouco acionado. Nota 4

Lima

Mostrou um estilo agudo. Brigou muito. Nota 6

Lucas Coelho

Sem mobilidade, foi mal no primeiro tempo. Um pouco mais participativo no segundo. Nota 4

Tilica

Com suas arrancadas pela direita, incendiou o time. Um dos melhores. Nota 7

Jean Pyerre

É apontado como uma joia da base. Entrou com personalidade, com cruzamentos e chutes. Nota 6

Balbino

Entrou sem tempo para mostrar muita coisa. Nota 4



*ZHESPORTES