Cotação ZH: Ramiro e Léo Moura são os melhores do Grêmio na vitória sobre o Zamora

Qual é a nota?

O Grêmio estreou na Libertadores com uma boa vitória sobre o Zamora. Léo Moura e Ramiro tiveram as melhores atuações na partida. Confira as notas:



Marcelo Grohe — Muita dificuldade nos primeiros minutos da partida. Deu conta do recado. Nota 6

Léo Moura — Defensivamente, muito bem. Quando avançou, o fez com sobra de qualidade e combinou bem com Bolaños. O gol foi a cereja do bolo de sua atuação. Nota 8

Thyere — Muito seguro, foi um bom substituto para Geromel. Tem rapidez nas antecipações. Nota 7

Kannemann — Sempre bem colocado. Simples e eficiente. Tem a cara da competição. Nota 7

Marcelo Oliveira — Marcou muito mal no primeiro tempo. No segundo, teve vida um pouco mais tranquila. Nota 5

Michel — Alguma dificuldade de posicionamento. Desperdiçou uma chance para marcar. Nota 5

Jailson — Fez com mais naturalidade a função de armador, algo que faltava nas últimas partidas. Nota 6

Ramiro — É múltiplo. Na linguagem de Tite, o jogador com maior taxa de participação da equipe. Preenche todas as partes do campo. Nota 8

Bolaños — Assumiu o jogo no primeiro tempo. Seus arremates sempre são perigosos. Nota 7

Pedro Rocha — Não parece disposto a ceder com facilidade sua vaga no time. Uma ótima atuação. Não merecia ter saído. Nota 7

Luan — Um tanto desligado na primeira etapa. Quando havia crescido no jogo, foi substituído. Nota 6

Everton — É o jogador indicado para os contra-ataques. Mas não foi muito efetivo. Nota 5

Lucas Barrios — Criou uma boa situação para Bolaños, que não aproveitou. Nota 6

Fernandinho — É uma espécie de talismã de Renato. Mas, desta vez, não funcionou. Nota 5

