Cotação ZH: Ramiro e Léo Moura são os melhores do Grêmio no empate com o Novo Hamburgo

O Grêmio ficou no empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo. Léo Moura e Ramiro tiveram as melhores atuações na partida. Confira as notas:



Léo — Desta vez, não comprometeu. Não teve culpa no gol do Novo Hamburgo.. Nota 6

Léo Moura — Salvou o Grêmio da derrota no Estádio do Vale. É o grande nome do time, junto a Ramiro. Nota 7



Thyere — Evitou um gol em cima da linha. Cumpre bem a lacuna deixada por Geromel. Nota 6

Kannemann — Assumiu o papel de líder da defesa. Passa segurança aos companheiros. Nota 6

Marcelo Oliveira — Uma ótima assistência para Léo Moura salvou sua atuação no Estádio do Vale. Nota 6

Michel — Não tem a categoria e a qualidade do passe de Maicon. Isso faz falta ao time. Nota 5

Jailson — Parece nervoso. A ausência de Maicon lhe deixa mais inseguro no meio-campo. Nota 5

Ramiro — Vive bom momento. O motor do meio-campo, que serve os atacantes com bons lançamentos. Nota 7

Luan — Mais recuado, tentou buscar jogo com os colegas. Ainda tem a evoluir na nova função. Nota 6

Pedro Rocha — Perdeu uma chance incrível no primeiro tempo. Chegou a irritar Renato. Nota 5

Everton — Muito intenso no início do jogo. No entanto, caiu de desempenho no final. Nota 5

Gata Fernández — Atuação muito discreta. Errou o passe que resultou no gol de Novo Hamburgo Nota 3

Fernandinho — Deu mais velocidade ao ataque, levando perigo ao gol do Novo Hamburgo. Nota 6

Lincoln — Mais uma vez, deu nova vida ao time, que cresceu no ataque após sua entrada. Nota 6

