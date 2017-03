Cotação ZH: Ramiro, Léo Moura e Kannemann estão entre os melhores do Grêmio contra o Brasil-Pel

Qual é a nota?

O Grêmio ficou no empate com o Brasil-Pel. Autor do gol da equipe de Renato Portaluppi, Ramiro foi um dos melhores da equipe, junto a Kannemann e Léo Moura. Confira as notas de todos os jogadores do Grêmio:



Leo

Quase sofreu um frango. Depois, estabilizou. Nota 5

Léo Moura

Foi lateral e armador. De novo, atuação destacada. Nota 8

Thyere

A rapidez é seu ponto forte. Atento nas antecipações. Nota 7

Kannemann

Muita firmeza nas dividas. Não teve uma única falha. Nota 8

Marcelo Oliveira

De novo, teve dificuldades na marcação. Tentou avançar no segundo tempo. Nota 5



Michel

Outra vez, limitou-se a marcar. Talvez tenha sido orientado a isso. Nota 6

Jailson

Vencido por Papa no gol do Brasil. Ainda falta chegar mais na frente. Nota 6

Ramiro

Foi quem mais sofreu faltas no jogo. Decisivo para a mecânica do time. Nota 8

Bolaños

De novo, o principal criador do ataque. Contribuiu com dribles e arremates. Nota 7

Pedro Rocha

Assumiu a responsabilidade dos chutes, mas o resultado não foi bom. Nota 6

Luan

Discutiu muito no começo. Quando se preocupou em jogar, foi bem. Teve uma chance. Nota 7

Lucas Barrios

A bola não passou muito pelo espaço que ele ocupava no campo. Nota 6

Everton

Disposto a recuperar o tempo perdido, foi ousado nos poucos minutos em campo. Nota 6

Fernandinho

Sem tempo para uma participação maior. Nota 5

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES