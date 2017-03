Desenho Tático Pós-Jogo: melhora na saída de bola foi decisiva para a vitória do Grêmio

Vídeo

Na vitória gremista por 2 a 0 sobre o Zamora, a equipe de Renato teve algumas dificuldades, especialmente no início, mas tomou as rédeas do jogo quando os jogadores de frente passaram a ajudar na saída de bola, fazendo com que o time melhorasse a transição entre defesa e ataque.

No vídeo acima, uma análise de como esse movimento ocorreu e a avaliação de outros aspectos importantes da atuação tricolor.

