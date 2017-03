Diori Vasconcelos: quem é o árbitro que apita a estreia do Grêmio na Libertadores

Disciplinador

O argentino Dario Herrera, 32 anos, apita o primeiro jogo do Grêmio na Libertadores 2017. Trata-se de um árbitro bastante jovem, mas de muita personalidade. Embora tenha começado recentemente a carreira no quadro da Fifa, Herrera teve uma estreia histórica em competições internacionais, em 2015.

De cara, ele apitou um superclássico entre Boca Juniors x River Plate, na Bombonera. Como se não bastasse ser o maior confronto do país, as coisas não transcorreram de forma normal. Ele precisou encerrar a partida no intervalo por conta de uma confusão gerada pelo uso de gás de pimenta por parte de torcedores da casa no túnel do vestiário do River. O jogo terminaria no tribunal, com a punição da Conmebol ao Boca.

Ao todo, em competições profissionais, Dario Herrera soma três jogos de Copa Libertadores e outros quatro de Copa Sul-Americana. Nessas sete partidas, mostrou 32 amarelos, uma média de 4,5 por jogo, três vermelhos e marcou quatro pênaltis.



Em 2017, ele foi um dos 10 árbitros selecionados para apitar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Equador. Na competição, esteve escalado em cinco partidas, sendo duas do Brasil.

Mostrou 21 amarelos, expulsou quatro jogadores e assinalou duas penalidades. Quem assistiu aos jogos do Brasil no torneio talvez tenha conferido o juiz em campo. Ele comandou a derrota do time verde-amarelo para o Uruguai, por 2 x 1, e a vitória sobre o Paraguai, por 3 x 2.

Dario Herrera é um árbitro enérgico e de imposição dentro de campo. Não costuma queimar cartões e, por vezes, substitui um amarelo por uma advertência verbal forte. Aliás, as broncas em jogadores não são fatos aleatórios em se tratando do árbitro argentino.

No entanto, se tiver que abrir o bolso com 15 segundos de bola rolando não vai hesitar, seja para um amarelo ou um vermelho. Quem vai entrar em campo deve estar atento.

