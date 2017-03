Do que o Grêmio precisa para ir às quartas de final da Primeira Liga

De olho na tabela

O gol de Lucas Rex que garantiu o empate em 1 a 1 com o Ceará, na noite desta quinta-feira, manteve o Grêmio vivo na edição de 2017 da Primeira Liga. Mesmo com apenas um ponto em dois jogos, o time depende apenas de suas próprias forças para se classificar às quartas de final do torneio.

Flamengo (sete pontos) e Ceará (três pontos) já encerraram suas participações na fase de grupos, com três jogos cada. Como a partida entre Grêmio e América-MG, pela segunda rodada, foi adiada para 5 de abril, os times decidirão o segundo classificado da chave. O Flamengo já garantiu o primeiro lugar.

Grêmio e América-MG têm um ponto cada. O vencedor do jogo na Arena vai a quatro pontos e garante vaga nas quartas. Se houver empate, os dois ficam com dois pontos. Neste caso, o segundo lugar da chave fica com os cearenses.



A tendência é que o Grêmio siga usando escalações alternativas na Primeira Liga. Na derrota para o Flamengo, o Tricolor foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes e usou reservas. Contra o Ceará, Felipe Endres comandou um misto entre reservas e jogadores do grupo de transição.

A definição dos confrontos das quartas de final será feita através de sorteios. Como os quatro primeiros colocados já estão definidos, o Grêmio sabe que, caso avance, enfrentará Inter, Flamengo, Cruzeiro ou Londrina.



