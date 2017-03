Documentação de Gata Fernández deve ficar pronta até terça

Questões legais

O Grêmio corre contra o tempo para ter a documentação do meia argentino Gastón Fernández a fim de regularizá-lo para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo o advogado gremista Gabriel Vieira, a papelada deverá estar pronta na manhã de terça-feira.

No momento, o jurídico gremista busca legalizar a situação de Gata no Brasil. Por se tratar de um estrangeiro, é necessário visto de permanência e regularização do contrato de trabalho do jogador de 33 anos. Além disso, ainda restam alguns detalhes na transferência internacional da Universidad de Chile para o Grêmio.

Quando todos os papéis estiverem prontos, o clube irá encaminhar sua inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que ele já esteja habilitado para disputar a Libertadores. A ideia é que isso ocorra na tarde de terça. Porém, esse processo não impedirá que o meia esteja na relação que será apresentada para a Conmebol, já que existe a possibilidade da pré-inscrição. A lista elaborada pelo técnico Renato Portaluppi deverá ser entregue até às 19h30 de terça (de Brasília), 48 horas antes da estreia.

