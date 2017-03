Em confronto pela vice-liderança, Grêmio recebe o Veranópolis

Gauchão

O Grêmio tem neste domingo, na Arena, a chance de isolar-se na vice-liderança do Gauchão. Às 16h, enfrenta o Veranópolis, a quem supera neste momento somente pelo saldo de gols - ambos têm 12 pontos.



Será a primeira de quatro partidas sem Bolaños. Já convocado para dois jogos do Equador nas Eliminatórias, que o afastariam de três jogos, o atacante ainda recebeu o terceiro cartão amarelo no empate frente ao Brasil-Pel, quarta-feira e já ficou fora dos planos uma rodada antes.



A ausência de Bolaños pautou a discussão da semana. Tudo pelo novo posicionamento de Luan, a partir da entrada de Lucas Barrios na equipe. Para Renato Portaluppi, é possível que, atuando mais recuado, Luan tenha um rendimento ainda melhor.



Ao falar sobre Barrios, Renato enumerou uma série de vantagens para a equipe.



— Ele é um jogador diferente, que eu gosto. É de área, dá outra opção para começar a partida ou mudar a parte tática durante o jogo. O Grêmio até então não tinha este jogador. É goleador, cabeceia bem, faz o pivô — observou Renato.



Sem Marcelo Grohe, com lesão muscular, Leo recebe nova oportunidade. Resultado de suas boas atuações, Léo Moura é mantido no lugar de Edílson.Ao contrário do ano passado, em que correu risco até mesmo de rebaixamento, o Veranópolis já tem bem encaminhada a classificação para as quartas de final.



Na última delas, desbancou o Caxias dentro do Centenário e assumiu a segunda posição. O destaque do time é o atacante Keké, 21 anos, autor de dois gols na competição. O desfalque é o zagueiro Douglas, suspenso.



