Em recuperação de lesão, Beto da Silva será desfalque por mais 30 dias no Grêmio

Beto da Silva ainda precisará de, pelo menos, mais um mês até ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Após sofrer uma lesão muscular no bíceps femoral direito no inicio de fevereiro, o atacante tinha uma previsão inicial de já estar recuperado. Mas, em virtude da gravidade do problema, o retorno aos gramados atrasou.

— Era uma lesão grande,de grau 3. A ruptura total do músculo. É um problema que dificulta por diminuir mobilidade e a força no local – comentou o médico Paulo Rabaldo.

Beto da Silva seguirá entregue aos cuidados dos fisioterapeutas e dos médicos do Grêmio por mais algumas semanas. O atacante ainda não retornou aos trabalhos físicos, e será monitorado para determinar quando voltará aos treinos com bola.

Para comprar 70% do peruano, o clube gaúcho pagou R$ 1,3 milhão (cerca de 400 mil euros) ao PSV no início de 2017.

