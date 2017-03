Entusiasmados, Edílson e Léo Moura projetam "dobradinha" no lado direito do Grêmio

Nova parceria

Uma das atrações da vitória do Grêmio por 4 a 0 sobre o Juventude foi a dupla de laterais Edílson e Léo Moura. Pela primeira vez atuando juntos, ambos mostram entusiasmo com o que podem render um ao lado do outro se ganharem sequência na temporada.

— Tem tudo para ser uma grande dobradinha — disse Léo Moura.

Edílson entrou em campo pela primeira vez após a lesão que teve no joelho direito. Ele jogou na sua função de origem. Léo Moura, por sua vez, atuou mais avançado, como meia pela direita, onde acabou sendo um dos destaques da equipe.

Há o entendimento de que os dois tem tudo para formar uma parceria de sucesso, pois as características de um complementam as do outro.

— Não tenho dúvida disso. Nós dois somos jogadores experientes e que se completam. Ele (Léo Moura) é mais agudo e tem chegada ao ataque. Eu já sou um jogador mais de força. O entrosamento vai vir com os jogos e vamos crescer cada vez mais — projeta Edílson.

