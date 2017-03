Escassez de alimentos faz Grêmio alterar cardápio na Venezuela antes da estreia na Libertadores

Novas receitas

A escassez de alimentos na Venezuela forçou a nutricionista do Grêmio, Katiuce Borges, a improvisar um cardápio alternativo para os jogadores durante a estada no país para o jogo contra o Zamora, quinta-feira.



Artigos como barras de cereais, biscoitos, adoçantes e isotônicos, em falta no país, serão levados na viagem, que começa às 12h desta terça-feira, em voo fretado. Em Barinas, também não se encontram refrigerantes zero caloria.



- As carnes serão as mais básicas. Não sei se teremos filés, por exemplo. O cardápio terá itens básicos, como feijão, arroz, batatas e menos variação de massas do que o normal - explica Katiuce, que, desta vez, também pela complicada logística até Barinas, não conseguiu viajar com antecedência, como ocorre habitualmente.

Ela tratou tudo por telefone direto com as nutricionistas do Living Hotel e socorreu-se da equipe da Off Side, empresa de logística esportiva contratada pelo Grêmio para fazer sua recepeção e deslocamentos em jogos da Libertadores.



Nesta terça-feira, para compensar as longas horas de voo, haverá um reforço na alimentação dos jogadores.



Com treino marcado para 8h15min, os jogadores terão um café da manhã reforçado, com sanduíches prontos e ovos, servido às 7h30min.



Um novo lanche ainda será servido às 10h30min, antes do embarque. O almoço, com carne ou frango e batata, será às 12h, já no começo do voo.



Antes da parada para abastecimento em Manaus, será oferecido um novo sanduíche, acompanhado de sucos. No trecho entre a capital amazonense e Barinas, outro lanche.



A noite será fechada com, o jantar no Living Hotel. Ao todo, os jogadores terão consumidos as três mil calorias diárias recomendadas a atletas.



