"Esperam muito de mim por tudo aquilo que já dei", diz Luan sobre as críticas da torcida do Grêmio 

Em busca de recuperação

Na aparência, ainda é o mesmo garoto lançado no início de 2014, que segue desviando um pouco o olhar do interlocutor e sorri de forma tímida. As frases, contudo, revelam que Luan, que completará 24 anos segunda-feira, amadureceu.

A ponto de absorver com tranquilidade às críticas de parte da torcida, um tanto inexplicáveis para um jogador que, em 169 jogos oficiais pelo Grêmio, marcou 41 gols e deu 29 assistências.



O guri criado na periferia de São José do Rio Preto, interior paulista, vai se forjando entre elogios e contestações. E segue um inquestionável titular da equipe que, neste sábado, enfrenta o Juventude, na Arena.

Luan não se sente perseguido, embora, por vezes, não entenda a reação de parcela dos torcedores.



— É meio estranho, né? Mas minha cabeça é tranquila, nada me influencia dentro de campo. Sei que ainda falta muita coisa, mas não vou deixar de tentar. Acho que sempre esperam muito de mim por tudo aquilo que já dei — interpreta.

Na entrevista concedida a Zero Hora depois do treinamento de sexta-feira, sentado em um dos bancos destinados aos jogadores reservas durante as partidas, Luan explicou como reage às criticas.



Para o atacante, a rejeição pode estar ligada à cultura de futebol desenvolvida pelo Grêmio ao longo de seus 113 anos de vida.



— Às vezes, a marcação não é do jeito que a torcida gosta. Mas não é por falta de vontade, é porque não é minha característica. Vários jogadores são assim. Procuro ajudar mais na parte ofensiva, sempre participando — explica, com frases curtas.



Seu comportamento, de certo modo, lembra o de Douglas. No final de 2014, na entrevista coletiva que marcou sua volta ao clube, o meia, hoje em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, alertou que seu estilo "não era de dar carrinho".

— É bem o nosso estilo mesmo. Não temos por característica dar carrinho. Mas, dentro do possível, vou procurar marcar — diz Luan.



O comportamento pacato também sofre uma metamorfose quando o adversário abusa da deslealdade. Luan cita a partida contra o Brasil-Pel, dia 15, no Bento Freitas como uma das em que mais foi caçado dentro de campo. Provocado, disse que reagiu.



— No primeiro lance, fiz falta e já queriam brigar comigo. Disseram que o único jeito que tinham de igualar com o Grêmio era arrumando confusão. Naquele jogo, fiquei de cabeça quente, xinguei também. Depois, ficou tudo tranquilo —conta.

Luan reconhece que ainda está longe da efetividade de 2016. Na última temporada, além de valorizar seu currículo com a medalha de ouro olímpica, marcou 12 vezes e foi o goleador do Grêmio. Deu ainda 11 assistências.



Neste ano, em oito partidas, marcou duas vezes, contra o Zamora, pela Libertadores, e Veranópolis, no Gauchão. Só que teve participação direta em outros quatro: Ypiranga, Inter, Novo Hamburgo e o próprio Zamora.



Nos jogos em que Luan esteve em campo, o Grêmio marcou 11 gols, com participação direta dele em seis.

— Quando todo o time voltar a jogar bem, o individual vai aparecer. Deixamos de acreditar na nossa capacidade. Precisamos retomar a confiança. Conversamos internamente e concluímos que é preciso de novo encarar cada jogo com uma final — afirma.

No caso de Luan, uma tendinite no joelho esquerdo também teve influência direta no rendimento. Foram 13 dias somente de fisioterapia, o que lhe retirou um pouco da força e da confiança.



Foi sua lesão mais grave desde a fratura na mão direita em 2014, quando recém havia sido promovido ao grupo profissional.



— A falta de gols incomoda um pouco pelo fato de eu ser um atacante e gostar de marcar. Mas procuro ajudar de outras formas — diz.

Por enquanto, o único contato com a Europa, que parece ser seu futuro, são as mensagens via WhatsApp que Luan troca com Gabriel Jesus, uma das sólidas amizades que restaram dos Jogos Olímpicos.

Por vezes, ele também se comunica com Neymar. Mas não há ansiedade em deixar o Brasil.

— Nem procuro entrar nesse assunto. Deixo tudo com a diretoria e meu empresário. Só peço para me avisarem quando houver algo de concreto e o clube tiver a intenção de vender. Não fico ansioso. É tudo no momento certo — diz, de novo com maturidade.



