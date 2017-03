Espinosa elogia Barrios antes do Gre-Nal: "Olhar de quem quer acrescentar"

Gostou do que viu

Um dos integrantes da comissão técnica do Grêmio presente no empate do time de transição com o Ceará, nesta quinta-feira, pela Primeira Liga, Valdir Espinosa falou sobre o placar de 1 a 1 na Arena. Mas também comentou outros assuntos. E se mostrou impressionado com Lucas Barrios, o novo reforço tricolor para o ataque. O treinador campeão da América e do mundo em 1983 disse que o paraguaio demonstra que chegou ao clube para somar.

– Ele tem qualidades. Claro que sentirá dificuldades, se vier a jogar. Mas me chama a atenção em um aspecto: tem um olhar de quem quer jogar, acrescentar. Não é o olhar de quem quer aparecer, mas se doar ao clube. É o primeiro passo, e importante. Se tiver dificuldades, vai superar – disse Espinosa.

Ao falar sobre o empate desta quinta, o coordenador lamentou os problemas que minaram a Primeira Liga.

– Se as equipes não se unem para a competição ter sucesso, é o primeiro passo para o fracasso. Ou elas se unem, ou não vai ter mais (torneio).

