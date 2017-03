"Fanático pelo Grêmio", pai dá o nome de Pedro Geromel ao filho

Homenagem

Filipe Soares resolveu levar seu amor ao Grêmio a um novo patamar. Em homenagem a Pedro Geromel, um dos atuais ídolos do clube, batizou o filho com o nome do zagueiro. A ideia surgiu como brincadeira, mas após ver Geromel atravessar o gramado do Mineirão e fazer o lançamento para o gol de Everton no primeiro jogo da final da Copa do Brasil do ano passado, a família decidiu levar adiante os planos. Na manhã desta sexta-feira, em Estância Velha, Filipe Soares, 25 anos, registrou orgulhoso o caçula da família: Pedro Geromel dos Santos Soares, nascido no dia 29 de março, com 49 cm e 3 quilos e 300 gramas.

— Sou fanático pelo Grêmio - justifica o pai.

Casado há nove anos com Andressa Alves dos Santos, Filipe é pai de Thainy, oito anos, e Kauê, de três, que também vivem a paixão pelo Grêmio.

Durante a gestação, veio a dúvida do casal de como batizar o bebê que chegaria em 2017. Entre as brincadeiras de como se chamaria o caçula, Andressa fez um promessa:

- O jogador que for o cara do título da Copa do Brasil, vai ganhar o nome.

Depois da atuação de luxo do Grêmio no Mineirão, e com o Penta encaminhado, Filipe bateu o pé:

- Por tudo que ele representa para o clube, e aquela baita arrancada para o gol do Everton, só podia ser Pedro Geromel - disse.

Ao publicar fotos em suas redes sociais, o post viralizou. Nem mesmo o "risco" de ver o bebê Geromel torcendo para o rival fez o pai pensar duas vezes. Ou mesmo a chance de ter o jogador trocando de clube na Capital.

— Já me perguntaram isso, mas o que o Geromel representa atualmente para o Grêmio, pela integridade dele, duvido que ele jogue no rival. E se meu filho quiser ser colorado, vou aceitar. Não tem o que fazer, né?

