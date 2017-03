Felipe Endres elogia Lucas Rex, mas afirma: "Companheiros fizeram que o futebol dele se sobressaísse"

Coletivo valorizado

Técnico do Grêmio no empate em 1 a 1 com o Ceará, pela Primeira Liga, Felipe Endres valorizou o desempenho da equipe. O profissional de 35 anos optou por valorizar o conjunto, mesmo quando perguntado especificamente sobre o zagueiro Lucas Rex:



— O desempenho do jogador só se sobressai mediante o coletivo. Se foi bem, foi porque os companheiros, os jogadores próximos a ele, fizeram que o futebol dele se sobressaísse. (Lucas Rex) É muito centrado, dedicado e espero que tenha grande futuro pela frente.



Sobre a evolução do time no decorrer da partida, Endres falou em nervosismo na primeira etapa.



— A mudança na equipe no segundo tempo principalmente foi pelo momento da estreia. Foi não só o meu debut, mas de muitos ali. Então havia certo nervosismo. Passado isso, entendemos o adversário. Nossa ideia no princípio era defender, esperar o que aconteceria, e no segundo vimos que não precisava defender tanto. Tentamos tornar a equipe mais ofensiva, e foi o que acabou acontecendo.



*ZHESPORTES