FOTOS: jogadores do Grêmio mostram novas camisas antes de estreia na Libertadores

Novo manto

O Grêmio entra em campo na estreia da Libertadores de camisa nova. Os jogadores posaram para fotos com as novas camisas no vestiário do estádio La Carolina, em Barinas, na Venezuela, local que recebe a estreia gremista na Libertadores diante do Zamora-VEN.

A serenidade no olhar de quem está roupa nova! Essa é nossa camisa celeste 2017! #Libertadores2017 #VamosTricolor #QueremosACopa pic.twitter.com/djXqSHNquQ — Grêmio FBPA (@Gremio) March 9, 2017

