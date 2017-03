Geromel e Maicon voltam aos treinos com bola no Grêmio

Reforços

Maicon e Geromel deram mais um passo em direção ao retorno. Ainda com restrições, a dupla participou do trabalho técnico para os jogadores que não atuaram como titulares no empate com o Novo Hamburgo. Com coletes dourados, Maicon e Geromel trabalharam com bola por mais de uma hora.

Enquanto os titulares na partida contra o Novo Hamburgo ficaram no vestiário realizando trabalhos de recuperação física, o treino dos reservas foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. A ordem do dia era trocar passes em velocidade em um espaço delimitado do gramado, enquanto uma equipe tentava recuperar a posse da bola. Renato Portaluppi observou a atividade ao lado do médico Felipe do Canto.

Desde o aquecimento, Maicon e Geromel trabalharam sem restrições. Os dois se movimentaram naturalmente, mas receberam um colete dourado para evitar qualquer nova possibilidade de choque. Também em recuperação, Marcelo Grohe fez toda a carga de treino com o restante dos goleiros.

Em um estágio menos avançado na recuperação de problemas musculares, Lucas Barrios e Beto da Silva apenas correram ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho.

