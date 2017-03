Gre-Nal: a alta média de gols que o Internacional sofre na Arena

Números

O Gre-Nal 412 será o nono da história na Arena do Grêmio. Válido pelo Campeonato Gaúcho, o jogo deste sábado será realizado às 18h30 e pode ser o único clássico em 2017. O retrospecto recente aponta uma alta média de mais de um gol sofrido por partida pelo Inter na casa gremista.

Leia mais:

Gre-Nal: o grande jejum de vitórias do Grêmio em casa pelo Gauchão

Zagueiro Victor Cuesta desembarca em Porto Alegre e é recebido com festa

Volante Charles estende contrato com o Inter até 2020



A explicação está nas duas goleadas aplicadas pelo Grêmio pelo Brasileirão de 2014 e 2015. No primeiro ano, o time de Felipão fez 4 a 1 no Inter de Abel Braga. Alan Ruiz, duas vezes, Luan e Ramiro fizeram os gols, enquanto Rafael Moura descontou para os vermelhos.

Já em 2015, ocorreu a histórica goleada por 5 a 0. O Grêmio era treinado por Roger Machado. Já o Inter recém demitira o uruguaio Diego Aguirre, sendo comandando, portanto, pelo auxiliar Odair Hellmann. Luan, duas vezes, Giuliano, Fernandinho e Réver (contra) marcaram os gols do triunfo gremista.

No total, são oito partidas, com duas vitórias gremistas e uma colorada, além de cinco empates. O Tricolor anotou 12 gols contra cinco do Inter.

Gre-Nal na Arena do Grêmio:

8 jogos

2 vitórias do Grêmio (12 gols)

1 vitória do Inter (5 gols)

5 empates



*RÁDIO GAÚCHA