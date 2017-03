Gre-Nal: o grande jejum de vitórias do Grêmio em casa pelo Gauchão

Curiosidade

Os números do clássico Gre-Nal apresentam um fato no mínimo curioso. Faz mais de 16 anos que o Grêmio não consegue vencer em casa o Inter pelo Campeonato Gaúcho. É com este jejum que o Tricolor encara o confronto neste sábado, às 18h30, na Arena pela sexta rodada da edição de 2017.

Foi com um futebol consistente que o time de Tite goleou o rival por 4 a 2 no Olímpico no dia 1º de abril de 2001. Tinga, duas vezes, Zinho e Rodrigo Mendes fizeram os gols da vitória sobre a equipe colorada, na época comandada por Zé Mário. Os gols colorados foram anotados por Luiz Cláudio e Fábio Pinto.

Desde então, foram realizados dez clássicos na casa do Grêmio (Olímpico ou Arena) pelo Gauchão, com cinco vitórias do Internacional e cinco empates. A mais marcante foi em 2011, quando o time de Paulo Roberto Falcão venceu nos 90 minutos e também nas penalidades para consagrar-se campeão gaúcho em pleno Olímpico.

No ano passado, o Gre-Nal valeu tanto por Gauchão como pelo torneio da Primeira Liga. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e ficou mais marcado pelo lance de William em Bolaños, que acabou fraturando a mandíbula do jogador gremista.

Série do Grêmio:

- Grêmio 4x2 Inter (2001)

- Grêmio 1x2 Inter (2003)

- Grêmio 1x2 Inter (2004)

- Grêmio 0x0 Inter (2006)

- Grêmio 0x1 Inter (2010)

- Grêmio (4)2x3(5) Inter (2011)

- Grêmio 2x2 Inter (2012)

- Grêmio 1x1 Inter (2014)

- Grêmio 1x2 Inter (2014)

- Grêmio 0x0 Inter (2015)

- Grêmio 0x0 Inter (2016)



*RÁDIO GAÚCHA