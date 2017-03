Grêmio anuncia renovação até 2019 com Pedro Rocha

Acerto

Após muitas reuniões, conversas e promessas, o Grêmio, enfim, acertou a renovação com o atacante Pedro Rocha até dezembro de 2019. O clube anunciou nas suas redes sociais o novo vínculo com o atacante.

O último obstáculo para o acerto entre as partes, que era o acordo da forma de pagamento das luvas, foi superado na última terça-feira - o valor, que é uma premiação ao jogador pelo acordo, será parcelado em 15 vezes.

Autor de dois gols no jogo na primeira partida das finais da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, Pedro Rocha comemorou o acerto que garantirá sua permanência no Grêmio:

— Sempre expus, e nunca foi mistério, o meu desejo de permanecer no grupo e fazer história aqui no Grêmio. Agora, sim está tudo certo e vou continuar defendendo essa camisa com toda raça e amor. Trabalhando pesado para fazer a felicidade de todos os gremistas — comentou.

O atacante Pedro Rocha renovou hoje o seu contrato com o Tricolor até o final de 2019! pic.twitter.com/kVtTjBUD7R ¿ Grêmio FBPA (@Gremio) 10 de março de 2017

