Grêmio mantém mistério sobre time para o Gre-Nal em treino com portões fechados 

A exemplo do que já havia ocorrido na quarta-feira, o Grêmio realizou mais um treino com portões fechados na tarde desta quinta, em preparação para o Gre-Nal. Apenas a parte final da atividade foi aberta à imprensa.

Foi possível observar Renato trabalhando cruzamentos e finalizações com meias e atacantes, enquanto volantes e zagueiros treinavam com o auxiliar Alexandre Mendes, que pedia lançamentos para a área, onde Geromel e Kannemann subiam para o corte.

Pelo posicionamento dos lançadores, é possível dizer que há uma preocupação com lançamentos de Lóo Ortiz, uma das novidades coloradas nos últimos jogos.

Com a inscrição de Barrios no BID da CBF é seguro afirmar que ele estreará no Gre-Nal de sábado, restando saber se no começo ou em meio ao jogo.

Nesta sexta-feira, o treinamento na Arena volta a ser com portões fechados. Antes da atividade, o lateral Léo Moura concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua expectativa para estrear em Gre-Nais.

Segundo ele, o fato de as duas equipes estarem momentaneamente em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro não altera o equilíbrio e a concentração que um jogo deste porte exige.Léo Moura disse ainda que um fator que pode pesar é a experiência, e que ele espera poder contribuir neste aspecto, afinal jogou muitos clássicos em sua carreira. Ao lado de Barrios, ele será um dos estreantes tricolores no Gre-Nal.

