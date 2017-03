Grêmio pode promover estreia do zagueiro Bruno Rodrigo contra o São Paulo-RG

Novidade

O time reserva do Grêmio no jogo desta quarta-feira, em Rio Grande, contra o São Paulo, poderá contar com um estreante.Trata-se do zagueiro Bruno Rodrigo, 31 anos, 1m86cm, reforço contratado em caráter de emergência no início deste mês, quando Geromel sofreu fratura nas costelas.

Ex-jogador do Cruzeiro, Bruno Rodrigo fez uma espécie de pré-temporada logo após sua chegada, já que não atuava desde o ano passado. O jogador terá sua apresentação oficial ainda nesta manhã.

O restante da equipe ficou definido no treino com portões fechados realizado na manhã desta terça no CT Luiz Carvalho. Será uma formação diferente da habitual, já antecipou Renato, que irá a Rio Grande comandar o time.

Jogadores como Bruno Cortez e Gata Fernández também estarão em campo. É certo que Geromel e Maicon, em recuperação de lesão, serão preservados para as quartas de final do Gauchão, a partir do final de semana.

A delegação viajará para Rio Grande às 12h45min.

