Grêmio vence o Vitória de Santo Antão-PE na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino

O Grêmio estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo, no Estádio Aírton Pavilhão, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), a equipe derrotou o Vitória de Santo Antão (PE) por 1 a 0, gol marcado pela atacante Karina, 35 anos, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2003 pela seleção brasileira.

Mesmo enfrentando uma equipe tradicional no cenário do futebol feminino brasileiro, já que ocupa a segunda posição no ranking da CBF, o Grêmio não se intimidou e fez um primeiro tempo equilibrado.

Na etapa final, os dois times criaram oportunidades e a sorte sorriu para as gaúchas aos 47 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por sua capitã, que teve a frieza de driblar a goleira antes de mandar para as redes.

Confira a ficha técnica

Grêmio: Renata; Fernanda (Júlia), Thiellen, Ninja e Carol Gomes; Jaqueline, Daniela (Beta), Shaiane e Karina; Caroline Dallazen (Tefinha) e Tati. Técnica: Patrícia Gusmão

Vitória: Sílvia; Japinha, Roberta, Keyla e Jucélia; Godói, Rafaela, Esquerdinha (Joyce), Rafaela e Bruna; Thamirys e Paloma. Técnico: Beto Coelho

Local: Estádio Aírton Pavilhão — CT Hélio Dourado — (Eldorado do Sul)

Árbitro: Daniel Soder (RS)

Assistentes: Luiza Reis e Tiago Kappes Diel (RS)

