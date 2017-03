Grêmio x Ceará: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida  

Fique por dentro

O Grêmio recebe o Ceará na Arena, nesta quinta, no seu segundo jogo pela Primeira Liga. Confira mais detalhes sobre a partida:







Quinta-feira, 2/3, às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.







— ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.

— Siga a narração torcedora pelo app Gremista ZH: App Store e Google Play

— O Canal Premiere (solicite sua operadora) transmite ao vivo.



— A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 21h.













GRÊMIO

Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Lucas Rex, Zé Augusto e Iago; Machado, Jeferson Negueba, Lima, Ty e Tilica; Lucas Coelho.

Técnico: Felipe Endres



CEARÁ

Éverson; Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Romário; Raul, Richardson e Felipe Tontini; Alex Amado, Victor Rangel e Magno Alves.

Técnico: Givanildo Oliveira





— Com o Gre-Nal no sábado, o Grêmio vai a campo com um time de transição para a partida contra o Ceará. A equipe vem de derrota para o Flamengo por 2 a 0 na primeira rodada.

— Com dois empates, contra Flamengo e América-MG, o Ceará chega para o jogo precisando apenas vencer para classificar. Para isso, vai a campo com força máxima.





12 jogos

4 vitórias do Grêmio (14 gols)

4 vitórias do Ceará (16 gols)

4 empates

