Gremistas comemoram empate no fim, mas lamentam "correr o dobro" por sair atrás no placar

Resultado suado

O empate nos pés de Léo Moura no fim da partida foi motivo de vibração no vestiário gremista. O resultado, no entanto, tem sabor amargo para os atletas tricolores. De forma unânime, os jogadores alertaram para mais uma partida em que o Grêmio sai atrás no placar.

— Temos muitos jogadores que davam padrão de jogo ao time machucados. Quando saímos atrás do placar, fica difícil, pois precisamos correr atrás. Temos que ficar atentos. As equipes sabem marcar e se fechar muito bem, então não podemos deixar com que eles façam isso durante a partida — afirmou Ramiro.

O lateral Marcelo Oliveira, autor do cruzamento que resultou no gol gremista, demonstrou alívio com o empate, mas admite que o resultado não era o esperado:



— Era um momento que estávamos no ataque para buscar o gol. Consegui cruzar na medida pro Léo, e ele foi feliz na conclusão. Não era o resultado que queríamos, estou feliz pelo time não ter desistido, mas a gente sabe que não pode sempre sair atrás do placar.

Léo Moura concordou com os colegas de grupo e acrescentou:

— Poderíamos ter imposto um ritmo mais forte, o Renato pediu isso. Começamos bem, mas depois paramos um pouco. Se tivéssemos colocado um ritmo forte, teríamos saído com a vitória, mas fica de aprendizado. Em certos momentos temos sentido (o desentrosamento), dado um pouco de brecha ao adversário. O campeonato já está afunilando, não podemos perder tempo.