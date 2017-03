Imbróglio no entorno da Arena pode prejudicar atacante do Grêmio

Problemas

As obras viárias no entorno da Arena do Grêmio transformaram-se em uma novela. Por conta do processo de recuperação judicial da OAS, empreiteira que construiu o estádio e é responsável por executar as melhorias na região, os moradores do condomínio Liberdade podem ser afetados. Entre eles, está o atacante Pedro Rocha, que mora no empreendimento que fica ao lado da casa tricolor.

Em decisão do desembargador Ricardo Torres Hermann, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, a Prefeitura foi proibida de expedir novos Habite-se para o condomínio e terá de revogar as licenças já concedidas ao Liberdade. A medida será válida até que a OAS execute as obras de qualificação do entorno da Arena, que incluem a duplicação da Avenida AJ Renner, uma das principais vias de acesso ao estádio.

Leia mais:

Justiça proíbe ocupação de prédios no complexo da Arena

Grêmio ameaça deixar negociação por compra da Arena

SuperLéo: como o veterano de 38 anos conquistou a torcida do Grêmio

A questão do entorno também é um dos entraves para que o Grêmio concretize a compra da gestão da Arena. Embora já tenha o acordo alinhavado com a OAS e os bancos repassadores do financiamento do BNDES para concluir a operação, o clube teme que, ao adquirir o controle da gestora do estádio, também tenha de assumir as obras de responsabilidade da OAS.

*ZHESPORTES