"Informações que temos não são muito completas", diz Bolzan sobre o Zamora

Adversário do Grêmio na estreia pela Libertadores, na quinta-feira, o Zamora já foi mapeado através de vídeos. No entanto, o presidente Romildo Bolzan afirmou que ainda é necessário conhecer mais a equipe venezuelana em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.



— Informações que temos não são muito completas. O Grêmio terá mais informações hoje (segunda), amanhã e até quarta teremos um quadro melhor do que vamos enfrentar — afirmou.



Confiante, Romildo disse que o Grêmio entrará "com disposição de vencer" na cidade de Barinas. Porém, pediu paciência ao torcedor tricolor.



— O torcedor precisa ter mais paciência porque a característica do time do ano passado não é a mesma (de agora), por tudo que aconteceu, principalmente pelas lesões.



Sobre reforços, Bolzan comentou que o interesse pelo volante Musto, do Rosario Central, permanece intacto.



— Estamos tentando fazer a aquisição do Musto já faz tempo. Enviamos um representante a Rosario e ele quer jogar aqui — iniciou. — O jogador tem que se resolver com o seu clube. O Grêmio mantém a negociação para quem sabe a segunda fase da Libertadores.



O presidente ainda elogiou Lucas Barrios, que estreou no Gre-Nal:



— Viu-se não ser só (um jogador) de área. Durante o jogo, teve duas possibilidades de cabeceio, conclusão e também assitiu, deu bola no fim do jogo para o Bolaños, que podia ter saído o gol. São várias características num jogador só, que abre espaço, tudo mais.

