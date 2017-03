Instabilidade, mas confiança para o futuro: os números de Renato Portaluppi em 2017

Foco à frente

O Grêmio de 2017 ainda não atingiu o mesmo nível da temporada anterior. A perda de peças, que somaram a venda de Walace e as lesões, fizeram com que o técnico Renato Portaluppi não conseguisse dar padrão ao time. Ainda que o Grêmio tenha vencido sua partida mais importante até agora na temporada, com um 2 a 0 sobre o Zamora pela Libertadores, a campanha no Gauchão deixa a desejar. Mas o aproveitamento de 55,6% não procura o treinador.

— Tem horas que precisamos dar um descanso para quem vinha jogando. Sabíamos que o jogo seria feio. Mas o Grêmio já tinha feito a parte dele, o campeonato começa agora. Procurei botar uma equipe diferente. Infelizmente, em uma falha nossa sofremos o gol. Que sirva de exemplo — disse o treinador, logo depois da derrota para o São Paulo-RG na noite desta quarta-feira, na última rodada da primeira fase do Gauchão.

Renato não esteve com o time nos dois jogos da Primeira Liga. Contra o Flamengo, em Brasília, o time foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. Contra o Ceará, na Arena, um time misto entre reservas e jogadores do grupo de transição esteve sob comando de Felipe Endres.

Apesar da instabilidade, o Grêmio está vivo em todas as competições que disputa. No Gauchão, terá a vantagem de decidir em casa nas quartas de final contra o Veranópolis. Na Primeira Liga, avança às quartas de final se vencer o América-MG na próxima quarta-feira, na Arena. Na Libertadores, o próximo compromisso também é em casa — dia 11, o time recebe o Deportes Iquique, do Chile, na segunda rodada do grupo 8.

