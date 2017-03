Jogadores do Grêmio avaliam que time merecia a vitória no Bento Freitas 

"Dominamos"

Após o empate em 1 a 1 no Bento Freitas com o Brasil-Pel, os jogadores do Grêmio avaliaram o resultado e destacaram o domínio sobre os donos da casa. Para Léo Moura, a equipe tricolor teve grande superioridade.

— Mandamos o jogo todo, e eles em uma bola parada aproveitaram e estão comemorando o empate aqui.

Autor do gol gremista, Ramiro falou sobre o desempenho do adversário na busca pelo gol de empate. E seguiu a mesma linha de avaliação do lateral-direito.

— A gente fez uma excelente partida. A equipe deles começou a dar balão e eles tiveram uma oportunidade e converteram em gol.

Ramiro aproveitou para fazer uma reclamação sobre uma agressão que teria sofrido durante o jogo:

— Antes de qualquer coisa, eu queria citar a agressão que eu sofri sem bola. Um soco que poderia acontecer coisa pior — falou.

O paraguaio Lucas Barrios valorizou o entrosamento do time fora de casa:

— Tem que estar preparado. O importante é que o time não perdeu. A gente sempre quer ganhar, conseguir os três pontos, mas às vezes não podemos. O time sabe fazer as jogadas, mas o time deles foi para trás e o importante é tentar.



*RÁDIO GAÚCHA