Jogadores do Grêmio exaltam vitória na Arena: "Voltou o bom futebol" 

Repercussão

O Grêmio venceu o Juventude por 4 a 0 na Arena, neste sábado e voltou a vencer no Gauchão. Após o jogo, os atletas exaltaram o retorno do estilo de jogo do time de 2016, com maior posse de bola e uma maior eficiência ofensiva.

Luan falou sobre as diferenças do jogo deste sábado para as partidas anteriores no Gauchão:

- Nos outros jogos não estava faltando entrega, mas tinha deixado de fazer coisas que eram nossas características.

Leia mais:

Grêmio não vencia por quatro gols de diferença desde a estreia de Bolaños no ano passado

Cotação ZH: Bolaños é melhor do Grêmio na vitória sobre o Juventude

Com show de Bolaños, Grêmio goleia o Juventude na Arena

Léo Moura, de exibição muito exaltada pela torcida, também falou sobre a mudança no comportamento do time:



- Foi bom. A gente tinha conversado antes desse jogo que seria importante vencer dessa forma jogando bem. Saímos com uma vitória super importante e eu feliz de marcar mais uma vez.

O jogador também exaltou a dupla com Edílson:

- Já tinha jogado nessa posição, Eu e o Edílson conversamo, quando eu vou ele fica, quando ele vai eu faço a dele, procuramos fazer uma dobradinha bem.

Michel que marcou seu primeiro gol com a camisa Tricolor comemorou a eficiência do time na frente do gol:

- O Grêmio voltou ao bom futebol de posse e toque. As vezes que chegou conseguiu concluir.

Por fim, Miller Bolaños falou sobre o retorno rápido para Porto Alegre após atuar pelo Equador:

- Apenas tomei cartão amarelo lá, comuniquei com o pessoal daqui, me falaram, e me deram a posição que queriam e voltei para atuar.

Na última rodada da fase de classificação do Gauchão o Grêmio visita o São Paulo, em Rio Grande.

*RÁDIO GAÚCHA