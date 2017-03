Jogadores do Grêmio vão participar de fanfest na Arena

Novidade

O Grêmio confirmou três reforços para a fanfest #QueremosACop. O evento que acontecerá na Esplanada Oeste da Arena, nesta quinta-feira, contará com as presenças de Edílson, Gastón Fernández e Bruno Rodrigo. O trio estará das 18h30min às 19h30min na loja GrêmioMania, da Arena, participando de uma sessão de autógrafos para marcar o lançamento dos uniformes 1 e 2 da coleção 2017 da Umbro.



Os ingressos para a fanfest #QueremosACopa terão valor de R$15 para sócios e R$30 para o público em geral. O valor pago pelo ingresso será revertido em crédito, válido somente para o dia do evento, na compra de qualquer produto da coleção 2017 na loja GrêmioMania da Arena. Os sócios do Tricolor ainda ganham mais 10% de desconto oferecidos habitualmente.

Depois do lançamento da nova coleção e da sessão de autógrafos, um telão HD de 8x4m exibirá a estreia do Grêmio na Libertadores, contra o Zamora. Os ingressos estão à venda pelo site arenapoa.com.br. No dia do evento, os ingressos poderão também ser adquiridos diretamente na bilheteria amarela, localizada no Setor Sul da Arena, das 11h às 20h15.

Ingressos meia entrada (menor, idoso e PCD) devem ser adquiridos exclusivamente na bilheteria, mediante apresentação de documento que comprove o benefício. Os ingressos comprados pela internet precisam ser impressos para validação no momento do acesso (cartões de sócios não serão aceitos para este evento). A entrada será pela Rampa Oeste.

