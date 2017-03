Jogo entre Grêmio e Ceará tem pior público da história da Arena

Quase ninguém

O jogo entre Grêmio e Ceará, nesta quinta-feira, pela Primeira Liga, entrou para a história da Arena – por um mau motivo. Apenas 2.944 tricolores foram ao estádio acompanhar o time alternativo mandado a campo por Felipe Endres. O público pagante foi de 2.200.



O número bate o recorde negativo do Gauchão de 2014. Na ocasião, o Grêmio recebeu o Lajeadense com o time sub-20, uma vez que o grupo principal se preparava para a disputa da Libertadores. Os comandados de Mabília venceram por 2 a 1, com gols de Everton e Leandro Canhoto. Foram 5.029 torcedores na Arena.



Piores públicos da Arena do Grêmio:



- Grêmio 1×1 Ceará – Primeira Liga 2017 – 2.200 pagantes (2.944)

- Grêmio 2×1 Lajeadense – Gauchão 2014 – 3.360 pagantes (5.029)

- Grêmio 1×0 Veranópolis – Gauchão 2014 – 5.895 pagantes (7.283)

- Grêmio 3×0 Novo Hamburgo – Gauchão 2014 – 6.761 pagantes (9.798)

