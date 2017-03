Jornais da Venezuela citam lesões, mas destacam busca do Zamora por "semestre histórico"

Na terra da estreia

O Grêmio está na Venezuela para iniciar, nesta quinta-feira, sua trajetória na Libertadores 2017. Em Caracas, é pequena a expectativa pelo jogo, mas há mais destaque para o duelo em Barinas, cidade do Zamora. Os jornais locais apontam a expectativa da equipe em começar "com o pé direito" e fazer um "semestre histórico" na competição continental.

Em entrevista publicada pelo jornal De Frente Barinas, o meia Luis Melo falou sobre a preparação para o jogo — o time teve a semana completa para treinar.

— Temos trabalhado para isso, para conseguir um semestre histórico. Temos a cabeça focada apenas no Grêmio e temos treinado muito bem para estar em sintonia. Tivemos uma semana para nos prepararmos para a partida, para ver as fraquezas e forças do Grêmio — relatou o jogador de 25 anos.

O Zamora tenta vencer um brasileiro na Libertadores pela primeira vez em sua história. Para isso, não contará com Juan Falcón, Jorge Ignacio González e César Martínez, que estão machucados. Mesmo assim, o técnico Francesco Stifano acredita em um bom resultado em casa.

— Chegamos com uma expectativa grandíssima. Tivemos uma preparação adequada para receber um rival de muita tradição. Por isso, a ilusão é avançar de fase, sempre pensando em fazer história. Será a minha primeira Libertadores, na Sul-Americana sempre foi eliminação direta. Agora, são seis partidas e passam duas equipes, então devemos administrar com tranquilidade, sendo fortes em casa e somando pontos onde formos — disse Stifano, em entrevista publicada pelo site Líder en Deportes.

O jogo entre Zamora e Grêmio começa às 19h30min (de Brasília). A partida complementa a primeira rodada do grupo 8, que foi aberta na terça-feira com a vitória do Guaraní-PAR sobre o Deportes Iquique por 1 a 0 no Chile.

Foto: Zero Hora / Divulgação

*ZHESPORTES