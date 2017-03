Jornalistas mineiros elogiam Bruno Rodrigo e explicam saída do Cruzeiro

Novos rumos

Um fator determinante para a contratação de Bruno Rodrigo pelo Grêmio foi o fato de o jogador estar sem contrato. Depois de quatro temporadas no Cruzeiro, o zagueiro não chegou a um acordo para renovação e ficou sem clube. De acordo com Vinícius Dias, editor do site Toque Di Letra, o desejo de ter um vínculo longo impediu a permanência do defensor em Minas Gerais.

— Foi muito importante nos títulos brasileiros de 2013 e 2014. Em 2015, teve uma temporada irregular, a exemplo de toda a equipe. Em 2016, conviveu com críticas, embora tenha sido um dos mais acionados no ano. Acabou não ficando porque tinha a pretensão de um contato um pouco mais longo e era relativamente caro — explicou.

Na avaliação do jornalista mineiro Matheus Ribeiro, o Grêmio fez uma boa opção ao reforçar o elenco com Bruno Rodrigo:

— Bruno Rodrigo pode não estar em sua melhor fase chegando ao Grêmio, mas a equipe precisou fazer a contratação às pressas por causa da lesão de Geromel, o ex-cruzeirense é provavelmente a melhor opção sem contrato e que pudesse se juntar ao time rapidamente. Além disso, ele traz experiência na Libertadores, já tendo jogado a competição continental algumas vezes.

Para Ribeiro, a contratação de Luis Caicedo foi um ponto determinante na saída do jogador.

— O Cruzeiro trouxe o jovem equatoriano Luis Caicedo, que foi vice-campeão da Libertadores em 2016 com o Independiente Del Valle, e estendeu o contrato de Léo, que é dois anos mais novo e assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão de 2016. Além disso, o clube celeste ainda tem Manoel na sua rotação de zagueiros no time titular e Dedê no departamento médico esperando para voltar — comentou.

Vinícius Dias lembra ainda que Dedé, mais jovem, "estava com o retorno encaminhado".

O Grêmio fez uma pré-inscrição de Bruno Rodrigo na Libertadores enquanto o seu contrato não aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

