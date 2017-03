Jovens do Grêmio valorizam empate e falam de entrosamento

Sequência

Não foi o melhor jogo do Grêmio nos últimos tempos, mas os próprios jogadores do time de transição assumiram que faltou entrosamento para o time que empatou com o Ceará em 1 a 1.

— Dentro do possível, o objetivo era pontuar. Não temos um entrosamento, mas é o objetivo — falou Ty.

Leia mais:

FOTO: Renato acompanha jogo do Grêmio nos camarotes da Arena

Jogo entre Grêmio e Ceará tem pior público da história da Arena

Universidad de Chile confirma venda de Gata Fernández ao Grêmio



Para Negueba, o tempo sem atuar junto em jogos oficiais pesou para o time nesta partida da Primeira Liga:

—Mesmo há muito tempo sem jogar juntos, fizemos uma boa partida e pontuamos. São quatro ou cinco meses sem jogar.

Autor do gol de empate, Lucas Rex explicou que o objetivo principal era se manter com chances de classificação na competição:

— Nosso objetivo era pontuar para ficar vivo na competição.