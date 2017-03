Karina marca e Grêmio empata com o Sport pelo Brasileirão Feminino

Gurias gremistas

Depois de estrear no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A1, derrotando o Vitória de Santo Antão (PE), por 1 a 0, o Grêmio voltou a campo neste domingo (19) para enfrentar o Sport Recife (PE), no Estádio da Ilha do Retiro e arrancou um empate em 1 a 1.

Com o resultado, o time gaúcho chegou aos quatro pontos e está em terceiro lugar no Grupo 1. A liderança é do Iranduba (AM), com seis, seguido pelo Audax Osasco (SP), que tem os mesmos quatro das tricolores, mas leva vantagem no número de gols marcados, quatro contra dois.

Se no jogo disputado na semana passada, a equipe comandada pela técnica Patrícia Gusmão tomou a iniciativa, diante do Sport o ritmo foi outro e o Grêmio tratou de não dar espaços. Pressionado, resistiu até os 22 minutos do segundo tempo, quando Soraya abriu o marcador para as pernambucanas.

E a exemplo do primeiro jogo, quando fez o gol da vitória aos 47 minutos da etapa final, a atacante Karina, 35 anos, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2003 pela Seleção Brasileira voltou a marcar um gol salvador aos 38 e garantir um importante ponto para o Tricolor na disputa por uma das quatro vagas nas quartas de final.

Na próxima rodada, no domingo, o Grêmio irá enfrentar o Corinthians, mais uma vez no Estádio Aírton Pavilhão, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

