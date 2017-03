Léo Moura diz estar atento caso D'Ale jogue o Gre-Nal: "Sabe usar sua malandragem dentro do campo"

Expectativa

Aos 38 anos, experiência não falta a Léo Moura. É por isso que nesta quinta-feira, mesmo às vésperas do Gre-Nal, o lateral mostrou tranquilidade sobre o seu primeiro clássico no Rio Grande do Sul.



Léo Moura trouxe até a receita que deverá nortear o Grêmio na partida: concentração. Isso porque a fase complicada do rival, para o jogador, não terá influência no confronto de sábado.



— Não importa se o Inter está em um momento diferente, série diferente do Grêmio, temos que tratar como um jogo diferente e um clássico que todo mundo conhece e sabe como é.



Gre-Nal, para Léo Moura, é um clássico comparado a Flamengo e Vasco, Santa Cruz e Sport. O jogador garante estar atento, porém, às peculiaridades do duelo gaúcho.



— D'Alessandro é um cara experiente, sabe usar sua malandragem dentro do campo. Então temos que estar preparados — disse, acrescentando que o mesmo será necessário caso o argentino fique de fora do confronto.



*ZHESPORTES