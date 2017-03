Tudo igual

O Grêmio não teve uma boa atuação na noite desta quarta-feira no Estádio do Vale. Mas um gol de Léo Moura, aos 45 minutos do segundo tempo, fez com que o time de Renato Portaluppi empatasse em 1 a 1 com o líder Novo Hamburgo.



