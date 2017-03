Leonardo Oliveira: empate no Vale mostra que Renato tem muito trabalho pela frente 

Opinião

O Grêmio de 2016 sumiu, ficou no calendário descartado na virada do ano. Renato ainda não encontrou soluções para reapertar os parafusos em seu meio-campo, ainda carente de Walace e sua dinâmica que o permite defender e atacar com a mesma desenvoltura.

A atuação gremista no Estádio do Vale teve pouca inspiração. O Novo Hamburgo, ao contrário, mostrou por que é o líder. Jogou com a energia que a ocasião exigia, criou chances e foi superior. Acabou punido por um erro primário no final, ao deixar Léo Moura livre na área, e levou o 1 a 1. Merecia ganhar o jogo.

Renato repetiu a estratégia desesperada dos últimos jogos e foi para o tudo ou nada, ao empilhar jogadores na frente. Se deu bem, mas não pode ser rotina apelar para medidas desesperadas no segundo tempo dos jogos para evitar as derrotas.

O resultado acabou sendo muito melhor do que a noite se desenhava. Mas ele não pode mascarar o futebol confuso do time. São quatro jogos sem ganhar no Gauchão e pontuação igual ao do quinto lugar.