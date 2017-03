Leonardo Oliveira: Grêmio entra nas quartas de final com a alma leve

Opinião

Embora a campanha do Grêmio tenha ficado abaixo do esperado, o Grêmio entra nas quartas de final com a alma leve. A atuação de luxo contra o Juventude e a goleada construída em 27 minutos na Arena deram sinal de que Renato encontrou no modelo usado em 2016 o caminho mais iluminado nesta temporada.

O Veranópolis incomodou o Grêmio na Arena há 10 dias, é um time bem organizado e com o técnico revelação neste Gauchão, Thiago Nunes. Mas será uma surpresa se seu time aprontar neste confronto. Com Ramiro no meio-campo, o time muda de figura, ganha qualidade na saída de bola. O que irá melhorar com a volta de Maicon. A defesa contará outra vez com Geromel. E do meio para a frente, o time está azeitado, com Bolaños indicando os caminhos até o gol e afinado com Luan e Pedro Rocha.

Fez bem Renato em preservar o time e descansá-lo em um jogo que interessava apenas ao São Paulo, que fez dele sua Copa do Mundo. A partida, aliás, mostrou que o técnico está com alternativas no vestiário e opções para lançar em caso de emergência. As quartas de final chegaram em boa hora para o Grêmio.