Leonardo Oliveira: o Bolaños que o Grêmio contratou chegou à Arena

Opinião

O equatoriano Miller Bolaños é o principal reforço na Arena nesta largada de 2017. Depois de uma primeira temporada com lesões e desconexão com o contexto gremista, em que chegou a cogitar de se mudar para o frio do País de Gales, assediado pelo Swansea, ele enfim virou em Porto Alegre o jogador que era rei no Emelec e ídolo em seu país.

Bolaños está interessado, atento e à vontade. Havia dado sinais de recuperação nas últimas semanas de 2016 e começou no mesmo nível esta temporada. Ganha o Grêmio que, finalmenet, pode contar com o jogador eleito terceiro melhor da América do Sul, por quem pagou R$ 20 milhões e que importou de jatinho há pouco mais de um ano.

O meia-atacante tem tudo para atravessar o 2017 no restrito pelotão de elite do futebol brasileiro. Se mantiver esse nível de atuações, há razões de sobra para o torcedor gremista se encher de otimismo.