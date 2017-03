Leonardo Oliveira: Ramiro pode ajustar o time de Renato outra vez

Opinião

Ramiro foi a melhor obra de Renato nesta sua terceira passagem pelo Grêmio como técnico. E tem tudo para salvar o técnico da encruzilhada que se apresenta neste começo de outono. A saída repentina de Walace para a Alemanha deixou um buraco no meio-campo da Arena.

Renato ainda não conseguiu encontrar no vestiário um volante que marque com sua força e chegue à frente com energia de atacante. Jaílson parece sentir o peso do cargo de titular. Joga sem a ousadia dos tempos de substituto. Michel, embora de resposta razoável, está longe de atender à demanda exigida pela posição. Por isso, o futuro imediato indica que Ramiro surgirá outra vez como a solução dos problemas de Renato.

Leia mais:

Os fatores que travam a arrancada da dupla Gre-Nal no Gauchão

"Não tenho preferência por posição", afirma Ramiro

Com edema na coxa direita, Barrios está fora dos próximos dois jogos do Grêmio



Foi assim quando o técnico desembarcou na Arena nos últimos dias de inverno. Havia um buraco deixado por Giuliano no meio-campo que sugava o Grêmio. Aliás, a relutância em usar Ramiro por ali acelerou a queda de Roger. Renato resgatou o guri formado pelo Juventude do ostracismo e deu-lhe a banda direita do time. A medida reequilibrou o Grêmio, que se robusteceu outra vez e fechou o ano com o penta da Copa do Brasil.

Recuar Ramiro para atuar ao lado de Maicon pode ser a solução neste momento de instabilidade. Renato ganharia um jogador com dinâmica para recompor a defesa e entrar área adentro para marcar gol. Deslocá-lo para o meio ajudaria o técnico a encaixar no time Leo Moura e Edilson juntos. Ou ainda cavar um lugar no ataque para Lucas Barrios, quando ele voltar da lesão. O fato é que Ramiro retornar ao meio-campo ajudará Renato a equilibrar o time e encaixar algumas caras novas.