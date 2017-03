Leonardo Oliveira: rival do Grêmio na Libertadores perdeu o rumo 

Opinião

O Zamora foi goleado no fim de semana no Campeonato Venezuelano. Em Maracaibo, levou 3 a 0 do Zulia, adversário da Chapecoense na Libertadores. Com o resultado, o rival do Grêmio no Grupo 8 está em terceiro na tabela, com 14 pontos, três a menos do que Lara e Táchira, os líders.

Na quarta-feira, o time volta a campo e enfrenta o Deportivo Anzoategui, em Puerto la Cruz, cidade à beira-mar que foi sede do Brasil na Copa América de 2007.

Depois de um bom primeiro tempo, em que esteve próximo do gol, o Zamora foi desmontado em 15 minutos. Aos quatro do segundo, Sergio Unrein fez 1 a 0. Aos seis, também em jogada pela direita, Savarino ampliou. Aos 15, Savarino, outra vez, marcou e decretou o 3 a 0.

O Zamora jogou com Carlos Sálazar; Ángel Faría, Óscar Hernández, Ezequiel Filipetto e Luis Ovalle; Luis Melo (Ricardo Clarke, 13/2º), Luis Vargas, Erickson Gallardo (Marcelo Moreno, 22'/2º) e Eduardo Sosa; Brian Mendoza e Anthony Uribe (Ángelo Peña, 13'/2º)