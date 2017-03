Libertadores: veja como foram as outras 16 estreias do Grêmio na competição continental

Retrospecto

André Lima marcou no empate em 2 a 2 com o Liverpool-URU na estreia do Grêmio em 2011

André Lima marcou no empate em 2 a 2 com o Liverpool-URU na estreia do Grêmio em 2011 Foto: Diego Vara

Chegou a hora, torcedor gremista! O segundo brasileiro com mais participações na história da Copa Libertadores da América dá seu primeiro passo nesta quinta-feira, na Venezuela contra o Zamora, pela edição de 2017. E você lembra como foram as outras 16 estreias do Grêmio na competição?

Leia mais:

Jogadores do Grêmio vão participar de fanfest na Arena

Grêmio oficializa a contratação de Bruno Rodrigo

Antes da estreia, Grohe elogia Thyere: "Estamos totalmente tranquilos com ele"



Será a primeira vez que um adversário venezuelano abre o caminho do Grêmio na Libertadores. O aproveitamento geral é bem positivo. São apenas três derrotas contra oito vitórias, além de cinco empates. Um aproveitamento de 60%.

No ano passado, o time de Roger Machado iniciou a competição perdendo no México para o Toluca por 2 a 0. A última vitória em estreia ocorreu pela edição de 2014, quando a equipe de Enderson Moreira bateu o Nacional, do Uruguai, em pleno estádio Parque Central em Montevidéu. Placar de 1 a 0, com gol de Riveros.

Grêmio em estreias de Libertadores:

16 jogos

8 vitórias

5 empates

3 derrotas

27 gols marcados

18 gols sofridos

60% de aproveitamento

Todas as estreias do Grêmio:

1982 – São Paulo 2×2 Grêmio

1983 – Grêmio 1×1 Flamengo

1984 – Grêmio 5×1 Flamengo

1990 – Grêmio 2×0 Vasco da Gama

1995 – Palmeiras 3×2 Grêmio

1996 – Botafogo 1×1 Grêmio

1997 – Cruzeiro 1×2 Grêmio

1998 – Grêmio 1×0 Vasco da Gama

2002 – Oriente Petrolero 2×4 Grêmio

2003 – Grêmio 3×2 Pumas

2007 – Cerro Porteño 0×1 Grêmio

2009 – Grêmio 0×0 Universidad de Chile

2011 – Liverpool 2×2 Grêmio

2013 – LDU 1×0 Grêmio

2014 – Nacional 0×1 Grêmio

2016 - Toluca 2x0 Grêmio



*RÁDIO GAÚCHA